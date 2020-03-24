Тбилиси, , 09:41 — REGNUM Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии 24 марта выросло на пять человек. Новые данные опубликовали на специализированном государственном сайте Stopcov.ge.

Согласно представленной информации, в Грузии 66 человек, у которых обнаружен коронавирус. Также 3320 человек находится в карантине, а госпитализировано 235. Из общего числа заболевших коронавирусной пневмонией восемь пациентов выздоровели и были выписаны. Им предписано еще в течение двух недель находится в самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии регулярно вводят новые меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. С 21 марта в стране введен режим чрезвычайного положения, 23 марта в муниципалитетах Марнеули и Болниси введен карантин, а с 24 марта в стране запрещены междугородние пассажирские перевозки.

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