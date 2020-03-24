Ташкент, , 09:36 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили коронавирус еще у трех человек — общее число случаев выросло до 49. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что инфекция была обнаружена у трех человек, которые прибыли из-за рубежа. Тест был взят тогда, когда пациенты находились на карантине. Два инфицированных человека прибыли из России. Еще одна пациентка оказалась супругой мужчины, который прилетел из Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 23 марта, на карантине в Узбекистане находятся 12,7 тыс. человек. Более 7 тыс. пациентов изолированы в стационаре.

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