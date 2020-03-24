Киев, , 09:36 — REGNUM Реальное число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV может превышать официальные данные в 8−10 раз, заявил директор Института биохимии имени Палладина НАНУ Сергей Комисаренко 23 марта в эфире телеканала ICTV.

Он рассказал, что значительная часть людей может быть носителями инфекции, но не иметь проявлений болезни. В качестве примера он привёл Исландию, в которой решили протестировать на коронавирус всё население страны:

«Уже провели более 10 тыс. анализов. Определилось, что среди этих людей половина инфицированные, но они не имеют признаков заболевания», — отметил Комисаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что для введения на Украине чрезвычайного положения нет весомых причин.

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