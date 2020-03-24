Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Междугородние пассажирские перевозки запрещены в Грузии с 24 марта. Об этом объявил журналистам пресс-спикер премьер-министра страны Ираклий Чиковани после завершения заседания межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы должны максимально постараться сдержать быстроту внутренней передачи (коронавируса, прим. — ИА REGNUM). Поэтому ограничиваем весь междугородний транспорт, в том числе это касается и пассажирских перевозок поездами», — сказал Чиковани. Он отметил, что запрет не действует на перемещения между городами на автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, координационный совет объявил о необходимости введения в Грузии дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса 23 марта. Тогда стало известно, что в городе Марнеули женщина заразилась коронавирусной инфекцией не за границей, как это случалось ранее, а от кого-то внутри страны. При этом она участвовала в массовом мероприятии. Марнеули и соседний город Болниси закрыли на карантин.

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