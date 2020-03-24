Анкара, , 09:30 — REGNUM Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил семь новых смертельных случаев от последствий коронавируса. Об этом 24 марта он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Таким образом, по его словам, общее число смертей достигло 37 человек. В стране было проведено свыше 20 тыс. тестов, за последние сутки анализы 293 человек дали положительный результат на коронавирус. Общее число инфицированных достигло 1 тыс. 529 человек.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на весь мир, унеся жизни свыше 16 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии запущен проект «нескучные каникулы»