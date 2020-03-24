Ташкент, , 09:23 — REGNUM Пациентам в Узбекистане, помещенным на картин по коронавирусу, запретят пользоваться мобильными телефонами, аудио‑ и видеоаппаратурой, банковскими картами и другими носителями информации. Об этом 24 марта сообщает издание Kun. uz со ссылкой на постановление правительства.

Кроме того, в Каракалпакстане построят четыре, а в других регионах Узбекистана по три специальных карантинных баз. Эти учреждения здравоохранения будут принимать пациентов на 14-дневный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в Узбекистане выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Во вторник, 24 марта, заражение было обнаружено еще у трех человек, находящихся на карантине.

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