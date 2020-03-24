Пекин, , 09:20 — REGNUM Власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта, сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения.

«С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд», — говорится в документе.

Кроме того, с 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае выздоровели 72 703 человека, заразившихся коронавирусом, что составляет 90% от общего числа пациентов.

В настоящее время в больницах остаются 5120 человек. Всего зарегистрировано 81 093 случая заражения, в том числе 67 800 — в провинции Хубэй. В результате болезни скончались 3270 человек, или 4%.

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