Лондон, , 09:27 — REGNUM Всеобщий карантин, включающий запрет на выход из дома без острой необходимости, введён в Великобритании в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом объявил премьер-министр страны Борис Джонсон в прямом эфире вещательной корпорации BBC.

Он подчеркнул, что британским подданным следует оставаться дома, чтобы предотвратить передачу вируса друг другу. Разрешено ходить в магазины за самым необходимым и отправляться на работу в случаях, когда нет возможности выполнить её удалённо. Один раз в день позволено выйти на улицу для занятия физкультурой на воздухе.

Исключение сделано и для медицинских причин. Британцы могут оказать медицинскую помощь нуждающимся или помочь людям из группы риска. Запрещено собираться группами более двух человек, если это не люди, проживающие вместе.

За соблюдением карантина будет следить полиция, нарушителям грозят штрафы. Ситуация будет оценена через три недели, тогда возможно ослабление ограничений, добавил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании выявлено более 6,6 тыс. случаев заражения, скончались более 330 человек.

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