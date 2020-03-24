Токио, , 09:09 — REGNUM Власти Японии приняли решение закрыть границу для жителей 18 европейских стран, а также Ирана из-за коронавируса. Об этом 24 марта сообщает Kyodo.

Так, Япония закрывает границу для жителей Андорры, Австрии, Бельгии, Ватикана, Дании, Германии, Италии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Словении, Франции, Швейцарии и Эстонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в мире не позволяет провести Олимпийские игры — 2020 в Токио в обозначенные сроки.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что окончательное решение о дате проведения Игр-2020 в Токио будет принято в течение четырёх недель.

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