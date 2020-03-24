Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Более 1,2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставлены в город Лос-Анджелес, штат Калифорния, благодаря предпринимателю Илону Маску. Об этом заявил в ходе пресс-конференции губернатор штата Гэвин Ньюсом.

«Это героический поступок», — сказал Ньюсом.

Он отметил, что Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, несколько дней назад обещал закупить более тысячи таких аппаратов и сделал это.

Аппараты ИВЛ в количество 1255 штук были произведены в Китае и закуплены для доставки в США, уточнил Маск в своём микроблоге в Twitter.

В США подтверждено более 46 тыс. случаев заражений коронавирусом COVID-19, за минувшие сутки прирост составил более 2 тыс. человек. Скончались 582 человека.

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