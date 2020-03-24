Нур-Султан, , 09:06 — REGNUM Незаконное производство антисептиков в Нур-Султане обнаружили правоохранительные органы города, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы Казахстана.

Сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими обнаружили мини-цех, в котором хранилось 180 пластиковых пятилитровых бутылок. Общий объем незаконного антисептика составил 900 литров.

При осмотре дома, в котором было организовано производство, два местных жителя хранили девять тонн спиртосодержащей жидкости. Общая сумма продукции составила более 27 млн тенге ($60,4 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта полиция Алма-Аты арестовала хозяина торгового дома «Весна», который вопреки запрету открыл торговые площади для посетителей.

Читайте также: В Алма-Ате арестовали хозяина торгового дома за нарушение ЧП