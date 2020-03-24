Нью-Дели, , 08:53 — REGNUM В Индии число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 77, до 492 человек. Об этом 24 марта сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что 37 пациентов выздоровели, девять умерли. В настоящее время в больницах остаются 446 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии с 22 марта закрылись все международные аэропорты в связи с угрозой распространения коронавируса. Также власти национального столичного округа Индии Дели приняли решение закрыть Нью-Дели с 23 марта по 31 марта.

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