Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Казахстанские медики выявили еще один случай заражения коронавирусом в Алма-Ате — общее число заразившихся достигло 67. Об этом сообщается 24 марта на официальном портале «Ситуация с коронавирусом».

В Алма-Ате выявлено 29 инфицированных, в Нур-Султане — 34, Караганде — 2, Алма-Атинской области — 1 и Актюбинской области — 1. Утром 24 марта в министерстве здравоохранения республики сообщили о двух новых случаях в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти республики введут дополнительные ограничения на авиа-, железнодорожные и автомобильные перевозки.

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