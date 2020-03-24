Эр-Рияд, , 08:43 — REGNUM В министерстве здравоохранения Саудовской Аравии подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом, об этом 24 марта сообщает Al Arabia.

Таким образом, общее число инфицированных в королевстве достигло 562 человек. Большинство новых заразившихся выявлены в Эр-Рияде — 18 случаев, в Мекке — 12.

В стране введен комендантский час — людям запрещено покидать свои дома без особой надобности в период с 19:00 по 6:00 по местному времени. Нарушителей ждет серьезный штраф.

Напомним, в настоящее время от коронавируса по всему миру скончались свыше 16 тыс. человек, свыше 380 тыс. человек заразились.

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