Нур-Султан, , 08:35 — REGNUM Специальный рейс авиакомпании «Аэрофлот» доставит из Ташкента в Москву 322 гражданина России, сообщили 24 марта в пресс-службе посольства России в Узбекистане.

Самолет вылетел из Ташкента в 4 часа 30 минут (2:30 мск). Кроме того, 25 марта авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» запустит чартерный рейс из Ташкента во Внуково.

Напомним, 21 марта «Аэрофлот» и «Узбекистанские авиалинии» вывезли из Узбекистана 576 граждан России. 541 человек доставлен в Москву и 35 — в Новосибирск.

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