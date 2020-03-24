Кейптаун, , 08:35 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в ЮАР возросло до 402, что является самым высоким показателем в странах Африки к югу от Сахары. Об этом передает BBC Africa.

Это означает, что с момента последнего объявления количества зараженных вечером в воскресенье, 22 марта, произошло увеличение на 128 случаев.

Как передают журналисты, власти готовятся развернуть армию в тех районах, где общины не придерживаются ограничений, направленных на предотвращение распространения вируса.

Напомним, что под запрет попали собрания более 100 человек в таких местах, как церкви и бары, которые продолжают продавать алкоголь, несмотря на то, что им было приказано закрыться.

Между тем первый пациент, у которого был обнаружен вирус в провинции Восточный Кейп, по сообщениям медиков, нарушил правила самоизоляции.