Рим, , 08:28 — REGNUM Последний, четырнадцатый по счёту самолёт ВКС России прибыл в Италию с гуманитарной миссией. Он доставил военных специалистов и оборудование в страну, страдающую от эпидемии коронавируса, сообщает 24 марта пресс-служба Минобороны РФ.

Российские самолёты Ил-76 приняла авиабаза «Пратика-ди-Маре», расположенная в 30 км к юго-западу от Рима. Всего Россия направила в помощь Италии около ста специалистов, включая вирусологов, технику и имущество. Военные ожидают от местных властей сведений о районах, где начнётся профилактика и дезинфекционные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, российская помощь отправлена после соответствующего обращения итальянской стороны. Готовность помочь выразил премьер-министру Италии Джузеппе Конте президент России Владимир Путин. В Италии число заразившихся достигло почти 65 тыс. человек, скончались более 6 тыс. человек.

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