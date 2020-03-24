Амстердам, , 08:25 — REGNUM Несколько сетей парикмахерских в Нидерландах закрылись из-за вспышки коронавируса. В общей сложности речь идёт об около 600 парикмахерских.

Поводом к данному решению стал призыв властей к соблюдению расстояния в полтора метра по отношению к окружающим, а также призыв врачей не выходить из дома в случае, если для этого нет необходимости.

В Национальном институте по здравоохранению и окружающей среде заявили, что не настаивают на закрытии парикмахерских. Однако в зонтичной организации голландских парикмахеров заявили, что на практике невозможно соблюдать требование о минимальном расстоянии в полтора метра. Кроме того, парикмахерские не в состоянии обеспечить меры безопасности для сотрудников и посетителей.