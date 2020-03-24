Амстердам, , 08:21 — REGNUM Власти Нидерландов будут строже следить за соблюдением существующих мер по борьбе с дальнейшим распространением коронавируса. Так, запрещается до 1 июня проведение любых собраний и публичных мероприятий. Нарушение запрета будет караться штрафом.

Об этом члены правительства сообщили 23 марта на пресс-конференции по завершению кризисного совещания министров.

Речь при этом идёт не о введении новых мер, а об ужесточении существующих мер. Отменяется мера об ограничении числа присутствующих на публичных мероприятиях, которое до этого составляла сто человек. Вводятся штрафы за нарушение карантинных мер. Для предприятий они составят 4.000 евро, а для физических лиц — 400 евро.

Премьер-министр Марк Рютте повторил сделанный им в выходные призыв сохранять расстояние в 1,5 метров. Он подчеркнул, что в случае несоблюдения этого правила будут выписываться штрафы, если число собравшихся составит три человека или больше. Кроме того, Рютте призвал жителей страны выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Жителей страны также призвали ходить за покупками по одному. Достигнута договорённость с супермаркетами, что они будут строго следить за ограничением числа покупателей, одновременно находящихся в магазине.

Рютте назвал принятые меры «умным карантином (lockdown), который позволяет здоровым людям выходить на улицу поодиночке. Новые, ещё более далеко идущие меры означали бы введение тотального карантина, чего власти страны надеются избежать.

Ужесточение карантинных мер вызвано тем, что в минувшие выходные многие люди, несмотря на призывы к социальной воздержанности, посетили пляжи, парки и торговые центры. Рютте назвал такое поведение асоциальным.