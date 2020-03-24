Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Самолет казахстанской авиакомпании Scat вернул домой 207 граждан Казахстана, ожидавших несколько дней вылета из Польши. Об этом сообщили 24 марта в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Специальный чартерный рейс был запущен при содействии авиационных властей двух стран и посольства республики в Польше. Большинство пассажиров — это студенты, отметили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в Казахстане обнаружено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране действует чрезвычайное положение, а Алма-Ата и Нур-Султан закрыты на карантин.

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