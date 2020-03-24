Владивосток, , 08:34 — REGNUM Туристы из Приморья, которые после отмены рейса японской авиакомпании не смогли вылететь из Токио во Владивосток, поменяли билеты на рейс российской авиакомпании.

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Рейс № 6282, который выполняет авиакомпания S7 Airlines, прибудет во Владивосток во вторник, 24 марта, в 19:00 по местному времени, пишет PrimaMedia.

Собеседница агентства рассказала, что представители японской авиакомпании ANA пошли навстречу российским туристам и согласились поменять билеты. Ранее 6 туристов из оставшихся 20 на свои деньги поменяли билеты и уже перелетели в Россию.

«Первоначально не было никакой информации, что делать из-за отмены рейса. Мы настаивали, чтобы нам прояснили ситуацию. Японская сторона пошла нам навстречу, они поменяли наши билеты на рейс S7, предоставили нам гостиницу и трансфер, а также купоны на ужин и завтрак», — рассказала жительница Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса отменены авиарейсы из Хабаровска в Японию.