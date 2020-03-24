Красноярск, , 08:11 — REGNUM После курса лечения от коронавируса в Красноярске 24 марта выписываются трое пациентов. Об этом сообщается в инстаграме красноярского губернатора Александра Усса.

Первые пациенты вылечились от коронавируса в Красноярске Скриншот со страницы Александра Усса, instagram.com

«Подтвердили отрицательный диагноз и полное излечение. Спасибо нашим докторам!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, в Красноярске на утро 24 марта в стационаре БСМП находились шесть пациентов с коронавирусом.

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