Иерусалим, , 08:13 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля арестовали четырех палестинцев, распыляющих дезинфицирующие средства в Иерусалиме. Об этом 24 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, у арестованных было изъято дезинфицирующее оборудование.

Как отмечают очевидцы, задержанные пытались обезопасить обрабатываемые ими места от распространения коронавируса.

Напомним, ранее 16 марта за аналогичные действия в восточном Иерусалиме были арестованы 12 палестинцев.

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