Иерусалим, 24 марта 2020, 08:13 — REGNUM Правоохранительные органы Израиля арестовали четырех палестинцев, распыляющих дезинфицирующие средства в Иерусалиме. Об этом 24 марта сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, у арестованных было изъято дезинфицирующее оборудование.
Как отмечают очевидцы, задержанные пытались обезопасить обрабатываемые ими места от распространения коронавируса.
Напомним, ранее 16 марта за аналогичные действия в восточном Иерусалиме были арестованы 12 палестинцев.
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