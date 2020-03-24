Париж, , 08:03 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о гибели еще 186 человек и 3167 новых случаях заболевания коронавирусом, передает BFM TV.

По его словам, в настоящее время общее число погибших во Франции достигло 860 человек, а инфицированных коронавирусом — 19 856 человек.

«Ситуация сложная, но мы не теряем надежды», — заявил Оливье Веран.

В частности, во Франции госпитализировано 8675 человек, ещё 1435 человек в течение последних 24 часов. 2082 человека находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения также объявил, что 20 миллионов медицинских масок будут доставлены на этой неделе в больницы и дома престарелых по всей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у пяти заключенных во Франции был обнаружен коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус проник во французские тюрьмы