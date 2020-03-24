Сеул, , 08:03 — REGNUM Решение об увеличении до 100 трлн вон (около $79,7 млрд) пакета мер помощи южнокорейским компаниям объявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 24 марта в ходе второго срочного совещания по экономическим вопросам, сообщается на сайте главы государства.

Ранее было объявлено, что в связи с тяжелой ситуацией на фоне распространения пандемии коронавируса, власти выделят на поддержку бизнеса 50 трлн вон (около $39 млрд).

Кроме того, в республике хотят вновь открыть фонд для стабилизации рынка облигаций с общим бюджетом в 20 трн вон (около $14,9 млрд) по опыту финансового кризиса 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта количество заболевших COVID-19 в Южной Корее достигло 9037 человек.

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