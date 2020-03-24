Барнаул, , 08:01 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю обнародовало данные, которые свидетельствуют о том, что из более 470 человек, прибывших в регион из неблагополучных по коронавирусной инфекции COVID-19 стран, заражённых не обнаружено, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Созданный в крае изолирующий пункт пока пустует, тем не менее, надзорные органы не теряют бдительность, в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Барнаула проводится контроль и анкетирование всех прибывающих пассажиров из Таиланда и Вьетнама.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев коронавирусной инфекции, из них за последние сутки зарегистрирован 71 случай.