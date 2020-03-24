Эрбиль, Ирак, , 08:15 — REGNUM Власти Иракского Курдистана перекрыли главную автомагистраль между Эрбилем и провинцией Дахук в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 24 марта сообщает BasNews.

Решение было принято в сотрудничестве между правительством автономии и представителями системы здравоохранения. Предполагается, что данный шаг сократит скорость инфицирования жителей.

Напомним, в настоящее время в Иракском Курдистане число зараженных коронавирусом приближается к 100 человек, один пациент скончался, а 22 выздоровели.

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