Эрбиль, Ирак, 24 марта 2020, 08:15 — REGNUM Власти Иракского Курдистана перекрыли главную автомагистраль между Эрбилем и провинцией Дахук в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 24 марта сообщает BasNews.
Решение было принято в сотрудничестве между правительством автономии и представителями системы здравоохранения. Предполагается, что данный шаг сократит скорость инфицирования жителей.
Напомним, в настоящее время в Иракском Курдистане число зараженных коронавирусом приближается к 100 человек, один пациент скончался, а 22 выздоровели.
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