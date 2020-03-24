Каир, , 07:48 — REGNUM Власти Египта распорядились закрыть доступ к главным туристическим достопримечательностям страны, включая пирамиды в Гизе, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, передает телеканал NHK.

Сообщается, что соответствующее решение египетские власти приняли после закрытия международного авиасообщения в стране. Отмечается, что в Гизе также закрылись гостиницы и магазины с сувенирами. По словам владельца одного из таких магазинов, для туристического бизнеса дела складываются еще хуже, чем в 2011 году после государственного переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Египте выявлено более 300 случаев заражения коронавирусом нового типа. Власти страны распорядились закрыть все развлекательные и спортивные заведения в вечернее и ночное время.

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