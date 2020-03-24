Багдад, , 08:17 — REGNUM Власти Ирака продлили действие комендантского часа по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 23 марта сообщает издание Al Sumaria.

Запрет будет действовать до конца следующей недели, решение было принято на заседании кризисного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Напомним, в настоящее время в Ираке зафиксировано порядка 233 случаев заражения коронавирусом, 20 пациентов скончались, а 57 выздоровели. Как отмечают чиновники, большая часть инфицированных прибыла из Ирана.

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