Бангкок, , 07:28 — REGNUM Новых 106 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Таиланде за прошедшие сутки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные минздрава страны.

Общее число заболевших COVID-19 в Таиланде увеличилось до 826 человек. Также за прошедшие сутки умерли три человека, зараженные новым коронавирусом. Таким образом, количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло четырех. Отмечается, что у умерших до заболевания были проблемы со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта число зараженных новым коронавирусом в Таиланде составляло 721 человека. В стране с 22 марта закрыты торговые центры и рынки, ограничен доступ в аптеки и продуктовые магазины.

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