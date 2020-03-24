Кемерово, , 07:24 — REGNUM Оперштаб Кемеровской области сообщил о выздоровлении первого пациента с коронавирусом.

«Из инфекционной больницы города Кемерово выписан пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции нового типа. Пробы показали отсутствие инфекции в его организме, состояние пациента оценивается медиками как удовлетворительное, — уточняется в сообщении. — Новых случаев заражения за последние сутки не выявлено» .

Ещё один житель Кузбасса с коронавирусом продолжает лечение.

Пятнадцать человек с подозрением на контакт с носителями инфекции находятся под наблюдением врачей.