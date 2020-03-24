Лос-Анджелес, США, , 07:19 — REGNUM Тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) получили власти американского штата Калифорния от компании Tesla, которую возглавляет предприниматель Илон Маск, 23 марта заявил губернатор региона Гэвин Ньюсом в ходе пресс-конференции.

По словам Ньюсома, в настоящее время Маск находится в контакте с больничной ассоциацией для правильного распределения изделий между больницами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Илон Маск заявил о готовности наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких для Нью-Йорка.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla из-за коронавируса останавливает работу двух заводов в США