Канберра, , 07:17 — REGNUM Четыре штата Австралии — Тасмания, Южная Австралия, Квинсленд и Западная Австралия — объявили о закрытии административных границ между регионами из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. С соответствующими заявлениями выступили главы регионов.

Согласно заявлениям, границы штатов закроются для всех видов транспорта. Австралийцев, планировавших поездки внутри страны, призвали отказаться от перемещений и оставаться дома. Въезд на территорию вышеупомянутых штатов будет разрешен медработникам, работникам экстренных служб и сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Австралии достигло 1823 человек. За прошедшие сутки в стране было выявлено 344 новых случая заболевания COVID-19 и семь смертельных случаев.

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