Пекин, , 07:13 — REGNUM Китай утилизировал 182 тыс. тонн медицинских отходов с конца января по текущей момент в рамках борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране, сообщили 24 марта в министерстве экологии КНР.

К 21 марта мощности уничтожения медицинских отходов достигли 6066,8 тонны в день с 4902,8 тонны за день до начала эпидемии. Мощности уничтожения медицинских отходов в эпицентре эпидемии нового коронавируса провинции Хубэй в центральной части Китая достигли 667,4 тонны в день.

В настоящее время очистка медицинских сточных вод в Китае идет последовательно и без неожиданностей. Применяются меры дезинфекции, что жестко контролируется со стороны надзорных органов и министерств.