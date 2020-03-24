Канберра, , 07:07 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Австралии увеличилось до 1 823 человек, 24 марта сообщается на сайте австралийского министерства здравоохранения.

За последние 24 часа в стране 344 новых случая заболевания COVID-19 и семь летальных исходов. Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в штате Новый Южный Уэльс — 818 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта австралийские власти полностью закрыли границу в связи с пандемией коронавируса.

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