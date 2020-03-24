Хабаровск, , 06:59 — REGNUM В Хабаровском крае Парад Победы 9 Мая может пройти без ветеранов Великой Отечественной войны. Военные опасаются за здоровье стариков в связи с пандемией COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Восточного военного округа.

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«Время, даты проведения Парада Победы, его тренировок пока под вопросом. Это решение будут принимать на самом высоком уровне. На сегодняшний день всё остаётся без изменений, но, вероятно, что корректировки могут внести после 25 марта. Пока планируем не приглашать ветеранов, чтобы избежать каких-либо рисков», — сообщили военные.

Парад по случаю 75-й годовщины Великой Победы командование Восточного военного округа планирует сделать особенно масштабным, ярким и зрелищным. Планируется, что в нём примут участие 38 парадных пеших расчетов и 147 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае зафиксировано 4 случая заражения коронавирусом. Вирусологи предупредили, что заболевание особенно опасно для пожилых граждан.