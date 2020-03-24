Каракас, , 06:51 — REGNUM Россия поставила Венесуэле партию тест-систем для выявления коронавируса нового типа, заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса в ходе церемонии по принятию груза.

«Мы получили первые поставки из Российской Федерации, чтобы у Венесуэлы было больше возможностей для выявления случаев заболевания COVID-19», — заявил он.

Арреаса подчеркнул, что в партию входит десять тысяч наборов для выявления новой инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что число зараженных коронавирусом нового типа на территории страны достигло 84 человек. По его словам, все зараженные пациенты ранее посещали Европу или Колумбию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэле зарегистрировали 84 пациента с диагнозом COVID-19