Томск, , 06:48 — REGNUM У всех находящихся в инфекционных отделениях Томска и Северска пациентов с подозрением на коронавирус анализы не подтвердили наличие инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в администрации Томской области.

Таким образом, новых подтверждённых случаев коронавируса в регионе нет.

На утро 24 марта в инфекционном отделении в Томске находятся 20 человек. У одного из них 18 марта подтверждён диагноз «коронавирус», у 17 — отрицательный ПЦР-тест. Анализы двоих вновь поступивших пациентов отправлены на исследование.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевший «привёз» коронавирус в Томскую область из Италии.

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