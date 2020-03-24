Каракас, , 06:48 — REGNUM Число случаев заражения новым коронавирусом в Венесуэле достигло 84, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро 23 марта в эфире государственного телевидения.

По словам Мадуро, все пациенты ранее прибыли в Венесуэлу из Европы или Колумбии. Он отметил, что большинство заболевших зафиксировано в штате Миранда. Глава государства подписал распоряжение усилить изоляцию районов, в которых выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Венесуэле началось проведение дезинфекции территорий для борьбы с коронавирусом нового типа. В мероприятиях участвует более 20 тысяч человек.

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