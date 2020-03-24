Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:43 — REGNUM Жителям Ямала предлагают дополнительный заработок на переписи населения. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».

Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В городе Ноябрьске набирают добровольцев. На данный момент желание работать на переписи изъявили 50 человек. До середины апреля необходимо найти ещё 200.

Стать переписчиком может человек старше 18 лет, умеющий работать на планшете. Каждый переписчик должен будет опросить 700 человек.

Труд переписчиков подлежит оплате. По стране заработок составит 16 тысяч 200 рублей, но для жителей Крайнего Севера оплата будет выше.