Нур-Султан, , 06:35 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 на территории Казахстана увеличилось до 64 человек после выявления еще двух случаев заражения, 24 марта сообщает пресс-служба казахстанского министерства здравоохранения.

Больше всего пациентов с данным диагнозом зафиксировано в Нур-Султане — 34 случая. Затем следуют Алма-Ата — 26 случая, Караганда — два пациента, а также Алма-Атинская и Актюбинская области, где выявлено по одному заболевшему.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Казахстана намерены ограничить транспортное пассажирское сообщение внутри республики из-за риска распространения коронавируса.

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