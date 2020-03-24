Благовещенск, , 06:33 — REGNUM На территории китайского городского округа Хэйхэ выздоровел последний пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Читайте также: В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом

Как рассказали в в амурском минэкономразвития со ссылкой на информацию из провинции Хэйлунцзян, за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. В провинции остаются три подтвержденных случая COVID-19 — два человека в Харбине и один — в Цицикаре.

«В общей сложности в провинции было выявлено 16 582 человек, контактировавших с заболевшими, из них 16 275 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 179 граждан находятся в процессе диагностики», — рассказали в пресс-службе правительства Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшие прибыли во Владивосток из Европы.