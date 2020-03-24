Мехико, , 06:28 — REGNUM Общее число зараженных коронавирусом нового типа в Мексике достигло 367 человек, заявил глава минздрава страны Хуго Лопес-Гателль, сообщает агентство Reuters.

За прошедшие сутки в Мексике был выявлен 51 случай заболевания COVID-19. Также за это время умерли двое зараженных новым коронавирусом. Таким образом, общее число летальных исходов в Мексике достигло четырех.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта глава МИД Мексики Марсело Эбрард призвал Соединенные Штаты не закрывать полностью мексикано-американскую границу из-за угрозы коронавируса. Он подчеркнул, что граница должна быть открыта для торговли и деловых поездок.

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