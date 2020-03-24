Киншаса, , 06:24 — REGNUM Один пациент вылечился от заболевания COVID-19 в Демократической Республике Конго (ДРК), заявил глава минздрава страны Этени Лонгондо в ходе пресс-конференции.

По его словам, пациент, заразившийся коронавирусом нового типа несколько недель назад, был выписан из лечебного учреждения, так как у него больше не проявляются симптомы заболевания. Отметим, что в ДРК было зафиксировано 36 случаев заражения новым коронавирусом. Из них большинство связано с поездками за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в ДР Конго был зафиксирован первый летальный исход от заражения коронавирусом нового типа. Подробностей не сообщалось.

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