Хабаровск, , 06:28 — REGNUM Все авиарейсы из Хабаровска в Японию отменены в связи с пандемией COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Хабаровского края.

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Аэропорт Хабаровска ограничил обслуживание всех международных рейсов. С 24 марта 2020 года прекращено выполнение полётов в Японию. Рейсы в Таиланд, Вьетнам, Южную Корею осуществляются только для вывоза российских туристов из этих стран. Авиасообщение с КНР было приостановлено ранее.

Все международные рейсы с прибывающими пассажирами встречают сотрудники Роспотребнадзора. За 30 минут до прибытия пассажиров в международном терминале включаются две установки для обеззараживания воздуха. Они работают во время обслуживания пассажиров и ещё 30 минут после завершения обслуживания.

В помещениях аэропортов и вокзалов края четыре раза в сутки проводится влажная уборка с дезсредствами. Все сотрудники работают в масках и перчатках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае выявлены 4 случая заражения коронавирусом. Все инфицированные прибыли из Италии. 7 человек заражено в Якутии, 2 — в Приморье, 2 случая на Сахалине ждут лабораторного подтверждения.