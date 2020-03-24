Владивосток, , 06:23 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко представил нового заместителя председателя правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Пока Дмитрий Мариза будет работать в должности с приставкой врио. В круг его обязанностей войдёт курирование правоохранительного блока, аппараты антитеррористической и антинаркотической комиссий, работу координационного совещания по обеспечению правопорядка.

«Дмитрий Анатольевич Мариза родился 6 декабря 1965 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского. В 2018 году занимал пост вице-губернатора Приморского края», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья критично оценил результаты работы главы Большого Камня.