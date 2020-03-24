Салехард, , 06:08 — REGNUM На Ямале одна из федеральных сетей частных клиник собирается платно, без направления врачей, делать анализы на наличие у пациентов COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сети «Инвитро».

Тест для выявления инфицирования вирусом COVID-19 будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса COVID-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки. Срок исполнения исследования составит два рабочих дня.

Отметим, что на Ямале анализы на коронавирус COVID-19 делают бесплатно в пяти лабораториях, но по направлению врача.

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