Хабаровск, , 06:26 — REGNUM Роспотребнадзор выяснил номер рейса авиакомпании «Аэрофлот», на котором 14 марта из Италии через Москву прилетел в Хабаровск зараженный коронавирусом мужчина.

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Как сообщило ИА ДВ-Новости, хабаровчанин прибыл в Хабаровск рейсом SU1712 Airbus А330−300 14 марта. Время вылета из Москвы 21:45, посадка в Хабаровске — в 12:50.

Всем, кто летел вместе с инфицированным пассажиром, необходимо незамедлительно пройти обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае выявлены 4 случая заражения коронавирусом. Ранее Роспотребнадзор назвал номера рейсов, на котором из Италии через Цюрих, Мюнхен, Инсбрук и Барселону прилетели в Москву и Санкт-Петербург зараженные коронавирусом хабаровчане.