Манила, , 06:00 — REGNUM Новых 39 случаев заболевания COVID-19 подтвердили на Филиппинах за прошедшие сутки, сообщает агентство Reuters.

Таким образом общее число зараженных новым коронавирусом в стране достигло 501 человек. Общее число летальных исходов в результате заболевания достигло 33. Также 19 человек вылечились и были выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта власти Филиппин временно прекратили выдачу виз на въезд в страну для иностранцев в связи с пандемией нового коронавируса. На тот момент число заболевших COVID-19 в стране достигло 217 человек.

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