Рим, , 05:55 — REGNUM Двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 ВКС России, на борту которых летели несколько групп российских военных специалистов и оборудование для борьбы с вирусными инфекциями, прибыли на военную авиабазу Пратика-ди-Маре в Италии, 23 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Доставленное оборудование предназначено для диагностики вируса и дезинфекционных мероприятий. Переброска необходимых сил продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта стало известно, что итальянское военное ведомство готово принять российских специалистов-вирусологов для помощи в борьбе с распространением с коронавирусной инфекцией.

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